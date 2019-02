Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, Legelshurst - Brand eines Wohnwagens

NACHTRAGSMELDUNG

Willstätt, Legelshurst (ots)

Nach dem Brand eines Wohnwagens und einer angrenzenden Garage in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Straße "Im Stollenort" haben die Beamten des Polizeipostens Appenweier die Ermittlungen übernommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte die Brandursache in einem technischen Defekt zu suchen sein. Hinweise auf strafbare Handlungen liegen nach aktuellem Sachstand nicht vor.

Ursprungsmeldung vom 13.02.2019, 00.40 Uhr:

POL-OG: Brand eines Wohnwagens/Garage

Willstätt-Legelshurst Am 12.02.2019 gg. 21: 55 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Ortenau ein Brand eines Wohnwagens im Wohngebiet von Legelshurst gemeldet. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand der Wohnwagen vollständig in Brand. Der Brand hatte bereits auf die angrenzende Garage übergegriffen. Die Feuerwehren Kehl und Willstätt waren mit insgesamt 40 Feuerwehrangehörigen vor Ort und hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Kurzzeitig war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Personen waren zu keiner Zeit gefährdet. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von ca. 100.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vom zuständigen Polizeirevier Kehl aufgenommen. /TW

