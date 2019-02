Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl-Sand, L 83 - Drei Leichtverletzte nach Unfall

Bühl-Sand (ots)

Nach einem Unfall am Dienstagnachmittag auf der L 83 beim Freizeitzentrum Mehliskopf sind nun drei Leichtverletzte und etwa 10.000 Euro Sachschaden zu beklagen. Eine 24 Jahre alte Peugeot-Fahrerin wollte kurz nach 14.30 Uhr vom dortigen Parkplatz auf die Landstraße einfahren und übersah hierbei einen in Richtung Herrenwies herannahenden Jeep eines 58-Jährigen. Die Unfallverursacherin sowie zwei bei ihr mitfahrende Kinder trugen leichte Verletzungen davon und mussten mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Um die beiden stark beschädigten Autos kümmerten sich zwei Abschleppunternehmen.

