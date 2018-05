Kamen (ots) - Am Donnerstag, den 03.05.2018 ist in drei Wohnungen in Kamen eingebrochen worden. Zwischen 16.30 und 22.10 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Rotdornweg in Methler ein. Innen durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Nach bisherigen Feststellungen wurde nichts gestohlen. Ebenfalls in Methler brachen Unbekannte zwischen 09.00 und 18.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Max-Planck-Straße ein. Auch hier wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Gestohlen wurde etwas Bargeld. Zwischen 09.00 und 22.45 Uhr verschafften sich unbekannte Personen Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Schäferstraße. Alle Räume wurden durchsucht. Zur möglichen Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

