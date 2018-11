POL-BOR: Stadtlohn - Mann bedroht Passanten mit Hammer

Stadtlohn (ots) - Am Samstagmorgen bedrohte ein 49 Jahre alter Stadtlohn gegen 08.15 Uhr auf der Mühlenstraße mehrere Passanten. Im weiteren Verlauf schlug er die Fensterfront eines Geschäftes ein und bedrohte auch die Inhaberin. Beherzte Passanten überwältigten den Mann und fixierten diesen bis zum Eintreffen der Polizei. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam und zogen das Ordnungsamt hinzu, welches die Zwangseinweisung des 49-Jährigen in eine psychiatrische Klinik veranlasste.

