POL-VIE: Niederkrüchten: Pkw-Brand - Polizei sucht Zeugen

Niederkrüchten (ots) - Am Dienstagabend, gegen 23.30 Uhr, wurden Polizeikräfte zu einem Pkw-Brand auf der Straße 'Am Platzbruch' in Niederkrüchten gerufen. Der Brand war bei Eintreffen bereits durch die Feuerwehr gelöscht worden. Auf Grund der Beschädigungen und auf Grund von Zeugenhinweisen ist zu vermuten, dass das Auto in Brand gesetzt wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise auf Verdächtige geben können, sich über die Rufnummer 02162/377-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 1 in Dülken zu melden. /wg (1584)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell