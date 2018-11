POL-VIE: Brüggen: Unbekannte sprengen Geldautomaten

Brüggen (ots) - In der Nacht zu Mittwoch, gegen 03.15 Uhr, sprengten unbekannte Täter den Geldautomaten am REWE-Markt auf der Borner Straße in Brüggen. Durch die Explosion wurden Gebäudeteile des Marktes teilweise zerstört. Eine Fensterscheibe eines gegenüberliegenden Hauses wurde durch die Wucht der Explosion ebenfalls beschädigt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei machten sich zwei dunkel gekleidete Personen im Bereich des Anbaus zu schaffen, in welchem der Geldautomat installiert war. Nach der Explosion stiegen die Personen in einen dunklen Pkw, der vermutlich von einem dritten Tatbeteiligten gefahren wurde. Der Pkw flüchtete über die Borner Straße in Richtung B 221 und von dort in Richtung Niederkrüchten. An dem Fluchtwagen war vermutlich ein deutsches Kennzeichen, Münchener-Zulassung, angebracht. Ob und wie viel Geld die Täter erbeuteten, steht derzeit noch nicht fest. Bisher ungeklärt ist auch, auf welche Weise die Täter die Explosion herbeiführten. Das Viersener Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet vor allem um weitere Hinweise auf den flüchtigen dunklen Pkw mit Münchener Kennzeichen. Hinweise bitte über die Rufnummer 02162/377-0 oder per Mail an poststelle.viersen@polizei.nrw.de /wg (1582)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell