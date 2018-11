POL-VIE: Tönisvorst - St. Tönis: Autofahrer missachtet Vorrang und stöß mit Radfahrerin zusammen

Tönisvorst - St. Tönis (ots) - Am Dienstag, gegen 11.00 Uhr, fuhr eine 88-jährige Tönisvorsterin mit ihrem Fahrrad auf der Krefelder Straße in Richtung Ringstraße. An der Einmündung zu dieser folgte sie der Vorfahrtsstraße auf die Ringstraße. Ein 39-jähriger Krefelder, der mit seinem Auto aus Richtung Krefeld kam und ebenfalls in die Ringstraße abbog, achtete nicht auf die Radfahrerin und stieß mit dieser zusammen. Die Seniorin wurde leicht verletzt. /wg (1579)

