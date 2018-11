POL-VIE: Tönisvorst St. Tönis: Radfahrer stütz und verletzt sich - Polizei sucht mögliche Zeugen

Tönisvorst St. Tönis (ots) - Am Montagabend, gegen 22.20 Uhr, wurden Polizeikräfte zu einem Verkehrsunfall auf der Vorster Straße in St. Tönis gerufen. Ein 16-jähriger Radfahrer aus Krefeld war in Richtung Niedertorstraße unterwegs, als er im Bereich einer Baustelle stürzte und sich dabei verletzte. Der Radfahrer gab an, dass ihm ein dunkler VW-Golf mit hoher Geschwindigkeit entgegengekommen sei. Es sei zu einer leichten Kollision gekommen, in dessen Folge der 16-jährige verletzt wurde. Dem 16-jährigen, der unter Alkoholeinfluss unterwegs war, wurde eine Blutprobe entnommen. Da die Umstände des Unfalls unklar sind, bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Viersen unter der Nummer 02162/377-0 zu melden. /wg (1578)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell