POL-VIE: Willich: Autofahrer achtet beim Abbiegen nicht auf Radfahrer - leicht verletzt

Willich (ots) - Am Dienstag, gegen 07.00 Uhr, fuhr ein 63-jähriger Autofahrer aus Korschenbroich auf der Linsellesstraße und bog an der Kreuzung Korschenbroicher Straße nach rechts ab. Dabei übersah er einen 21-jährigen Radfahrer aus Mönchengladbach, der aus Richtung Korschenbroich kam und an der Kreuzung die L 382 überqueren wollte. Auto und Fahrrad stießen zusammen. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. Zur ambulanten Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. /wg (1581)

