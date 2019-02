POL-OG: Gaggenau, Hörden - Aufgefahren

Polizeipräsidium Offenburg

Ein Unfall hat am Dienstagmorgen auf der Landstraße in Hörden zu einer Leichtverletzten und etwa 11.000 Euro Sachschaden geführt. Aus noch unbekannter Ursache stieß dort gegen 11.20 Uhr eine 53 Jahre alte VW-Fahrerin mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug eines Paketzustellers zusammen. Durch den Aufprall wurde die die mutmaßliche Unfallverursacherin leicht verletzt. Der 23-jährige Fahrer des Auslieferungsfahrzeugs befand sich zum Unfallzeitpunkt im Laderaum seines Sprinters, um Pakete für die Zustellung herauszuholen. Glücklicherweise kam er durch die Kollision mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Die beiden Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

