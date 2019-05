Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Radfahrerin muss nach Sturz ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Nach einem Sturz am Dienstagmittag in Klettgau-Grießen kam eine Radfahrerin ins Krankenhaus. Die 71-jährige war gegen 16:00 Uhr in der Marktstraße ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Sie war mit dem Vorderrad gegen den Bordstein des Gehweges geraten. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die Verletzungen nicht allzu schwer. Ihr Pedelec wurde leicht beschädigt.

