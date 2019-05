Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Opferstock geplündert

Freiburg (ots)

Unbekannte haben in einer Kirche in Bad Säckingen einen Opferstock aufgebrochen und geplündert. Die Tat müsste tagsüber am Montag geschehen sein, da nachts die Kirche verschlossen ist. Der oder die Täter brachen einen Opferstock auf und versuchten sich an zwei weiteren, die jedoch standhielten. Aus dem aufgebrochenem wurde das Geld gestohlen. Betroffen war die katholische Kirche im Kirchweg. Das Polizeirevier Bad Säckingen ermittelt (Kontakt 07761 934-0).

