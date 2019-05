Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Junge stürzt mit Fahrrad - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein Junge ist am Dienstagmorgen in Bad Säckingen auf dem Weg zur Schule mit seinem Rad gestürzt und wurde dabei leicht verletzt. Gegen 07:45 Uhr war der 12-jährige in der Rheinallee alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Er zog sich Verletzungen im Gesicht und am Bein zu. Einen Fahrradhelm hatte er an. Der Junge wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt und im Anschluss von seiner Mutter in ein Krankenhaus gefahren, wo er abschließend untersucht wurde. Das Fahrrad wurde geringfügig beschädigt.

