Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: +++Murg: Wohnhausbrand in Niederhof - Feuer unter Kontrolle - Löscharbeiten dauern an+++

Freiburg (ots)

Ein Wohnhaus brennt in Murg-Niederhof. Am Mittwoch kurz nach 11:00 Uhr war das Feuer gemeldet worden. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand das Haus ab dem zweiten Stock in Flammen. Die Löscharbeiten dauern an, der Brand ist unter Kontrolle. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Wir berichten nach.

