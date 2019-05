Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auffahrunfall - alle Insassen kommen vorsorglich ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Wahrscheinlich ungebremst einem Toyota aufgefahren ist am Dienstag ein 93-jähriger Mann mit seinem Audi am Ortsausgang von Bad Säckingen. Alle drei Insassen der Wagen kamen ins Krankenhaus. Kurz vor 12:00 Uhr war der Audi-Fahrer auf der B 34 in Richtung Murg unterwegs, als er offenbar nicht bemerkte, dass der Verkehr vor ihm wegen Mäharbeiten kurz vor dem Ortsausgang von Bad Säckingen ins Stocken geraten war. Er fuhr mit hoher Geschwindigkeit dem rollenden Toyota ins Heck. Dadurch geriet der Audi nach links und kam im Grünstreifen zum Stillstand. Der Audi-Fahrer verletzte sich durch den auslösenden Airbag im Gesicht. Die Insassen im Toyota, eine 72 Jahre alte Frau am Steuer und ein 78-jähriger Mann auf dem Beifahrersitz, kamen vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus so wie auch der Audi-Fahrer. Die beiden Autos mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Schaden daran liegt bei rund 12000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell