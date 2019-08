Polizei Düsseldorf

POL-D: Drei Menschen bei Verkehrsunfällen im Stadtgebiet schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Zwei Senioren und ein 9-jähriges Kind wurden gestern Nachmittag innerhalb von drei Stunden Opfer von Verkehrsunfällen im Stadtgebiet Düsseldorf. Alle sind schwer verletzt und in stationärer Behandlung

Dienstag, 13. August 2019, 14.35 Uhr Wersten - Kölner Landstraße

Ein 53-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Kölner Landstraße in Richtung Bonner Straße. In Höhe Kölner Landstraße 169 wollte er nach rechts in die Zufahrt eines Seniorenwohnheims abbiegen. Dabei übersah er eine 67-Jährige, die mit ihrem Fahrrad den Radweg in gleicher Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Fahrradfahrerin wurde einer Klinik zugeführt, in der sie stationär behandelt wird.

Dienstag, 13. August 2019, 15.50 Uhr Lierenfeld - Königsberger Straße

Eine 50-Jährige befuhr mit ihrem Pkw den Parkplatz eines Baumarktes und beabsichtigte von diesem nach rechts auf die Königsberger Straße in Fahrtrichtung Sandträger Weg abzubiegen. Sie fuhr vom Parkplatz auf die Fahrbahn auf, ohne den Vorrang des dortigen Verkehrs zu beachten. Ein von links kommender 76-jähriger Rollerfahrer versuchte dem Wagen auszuweichen, verlor dabei jedoch die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Der Zweiradfahrer erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus stationär behandelt werden.

Dienstag, 13. August 2019, 17.20 Uhr Eller - Posener Straße/Königsberger Straße

Eine 51-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Posener Straße in Fahrtrichtung Eller. Beim Passieren des Kreuzungsbereiches Posener Straße/Königsberger Straße bemerkte sie auf dem rechten Gehweg einen 9-jährigen Jungen. Dieser lief unvermittelt auf die Fahrbahn, ohne den fließenden Verkehr zu beachten. Die 51-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Das Kind wurde von dem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Dabei erlitt das Kind schwere Verletzungen, die in einer Klinik stationär behandelt werden.

