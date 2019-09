Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Person in Aufzug

Schermbeck (ots)

Am Samstag stecketen gegen 15:05 Uhr zwei Personen in einem Wohnhaus in der Straße Borgskamp in einem Aufzuf fest, da sich nach der Benutzung die Tür nicht mehr öffnete. Die Personen betätigten den Notrufknopf, der an einer ständig besetzten Stelle aufläuft. Diese Stelle wiederum verständigte die Kreisleitstelle Wesel, die die Feuerwehr Schermbeck alarmierte. Vor Ort wurde dann mit einem Notfallschlüssel die Aufzugstür geöffent. Die zwei Personen wurden unverletzt befreit.

Im Anschluss wurde der Aufzug im Betriebsraum außer Betrieb genommen. Die Mieter wurden beauftragt über die Hausverwaltung eine Fachfirma zu beauftragen, die sich um die Wartung/Prüfung des Aufzuges kümmert.Die Feuerwehr Schermbeck konnte gegen 15:30 Uhr den Einsatz beenden.

