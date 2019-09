Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbrüche in der Elbestraße

Osnabrück (ots)

Unbekannte sind am Wochenende an der Elbestraße in die Betriebsräume zweier nebeneinanderliegender Firmen eingebrochen. Dabei hebelten die Täter die Zugangstüren zu einem Recycling- und einem Entsorgungsunternehmen auf und schauten sich danach in den Räumlichkeiten nach Wertgegenständen um. Ob die Einbrecher dabei Beute machten, steht noch nicht abschließend fest. Wer im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Beobachtungen in der Elbestraße gemacht hat, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-3203.

