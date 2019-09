Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Aggressiver Kerwebesucher kommt in Polizeigewahrsam

Kindenheim, Hauptstraße - 01.09.2019, 17:45 Uhr (ots)

Ein Rettungsdienst-Team bat hiesige Polizei um Unterstützung bei der Kerwe in Kindenheim. Ein 20-Jähriger aus Ebertsheim befand sich alkoholbedingt in hilfloser Lage - auf dem Boden sitzend. Er hatte bereits verschiedene Beleidigungen z.N. von Festgästen begangen und pöbelte Leute an. Seine Stimmung wurde zunehmend aggressiver und er beleidigte auch die hinzu kommenden Polizeibeamten mit üblen Schimpfworten. Der 20-Jährige wurde daraufhin in Polizeigewahrsam genommen.

