Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflüchtiger fährt unter Betäubungsmitteleinfluss zur Polizei

Ruchheim (ots)

An dem Abend des 01.09.2019 erschien ein 24 Jahre alter Mann bei der Polizeiautobahnstation Ruchheim um einen Verkehrsunfall zu melden. Hierbei konnte ermittelt werden, dass der von dem Herrn geführte Personenkraftwagen zuvor im Bereich der Flomersheimer Straße in Ludwigshafen an einem Verkehrsunfall beteiligt war und sich zunächst ohne um die Schadensregulierung zu kümmern von der Unfallörtlichkeit entfernte. Während der Fahrer Angaben zu dem Verkehrsunfall machte, konnten bei ihm auf Betäubungsmittelkonsum hinweisende Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabisprodukte und Amphetamin. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Gegen den Mann wurde neben Strafanzeigen aufgrund Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

