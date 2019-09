Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots)

Der Geschädigte stellte seinen PKW VW Golf am Samstag, den 31.08.2019, in der Zeit von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr, auf dem unbefestigten Parkplatz in der Gutleutstraße ab. Als er wieder an sein Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer am Heck beschädigt worden war. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Rufnummer 06322/963-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pibadduerkheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: POK'in Weber



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell