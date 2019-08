Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versammlung mit Aufzug "Young and old for future"

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, 30.08.2019 in der Zeit von 15.15 bis 16.45 Uhr fand in Bad Dürkheim eine Versammlung mit Aufzug unter dem Motto "Young and old for future" statt. Der Aufzug mit ca. 100 Teilnehmern wurde durch die Polizei begleitet. Der Aufzug startete in der Kanalstraße und endete mit einer Abschlusskundgebung auf dem Römerplatz. Der Aufzug und die anschließende Kundgebung verliefen reibungslos und ohne besondere Vorkommnisse.

