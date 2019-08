Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ladendiebstahl - mit vollem Einkaufswagen durch die Kasse

Lambrecht (ots)

Drei Männer im Alter von 27, 43 und 53 Jahren verließen am 29.08.02019 gegen 15:00 Uhr einen Einkaufsmarkt in Lambrecht mit einem vollen Einkaufswagen, ohne die Waren zu bezahlen. Einer der Drei lenkte die Kassiererin ab und die beiden anderen schoben den Wagen an der Kasse vorbei. Dies wurde jedoch von anderen Angestellten beobachtet. Sie stellten die Diebe vor dem Discounter und riefen die Polizei. Zwei Diebe wollten flüchten, konnten aber von den eingetroffenen Beamten aufgegriffen werden. Alle Drei waren mit einer Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille stark alkoholisiert. Ihnen wurde jeweils eine Blutprobe entnommen. Der Wert der Waren betrug ca. 520 Euro. Im Rahmen der weiteren Bearbeitung stellte sich heraus, dass gegen den 43-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal gebracht.

