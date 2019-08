Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weisenheim am Sand - Gekipptes Fenster geöffnet

Weisenheim am Sand (ots)

Am 27.08.19 wurde die Polizei von einem Bewohner der Eichgasse darüber in Kenntnis gesetzt, dass bereits am 25.08.19, zw. 00:00 Uhr - 00:30 Uhr unbekannte Täter vermutlich durch das Öffnen eines gekippten Fensters in das Anwesen gelangt waren und durch die Bewohner bemerkt wurden, als sich die Tä. im Anwesen umsahen. Die Täter flüchteten ohne Beute. Es ist davon auszugehen, dass der Einbruch im Zusammenhang mit der Täterfestnahme vom 25.08.19 steht. Der diesbezügliche Pressebericht war am 25.08.19 unter der Nummer 3769381 und der Überschrift "Weisenheim am Sand - Einbruch in Wohnhaus mit Täterkontakt und Täterfestnahme" im Presseportal eingestellt worden.

