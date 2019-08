Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zweibrücken (ots)

Am Freitag, dem 16.08.2019 befuhr ein 70-jähriger Mann mit seinem VW Golf die Steinhauser Straße aus Richtung Flugplatz kommend. Die 27-jährige Nutzerin eines VW Polo befuhr die Ontariostraße, aus Richtung Canadastraße kommend in Richtung Steinhauser Straße. Da der VW Golf den Fahrtrichtungsanzeiger nach rechts gesetzt hatte, ging die Polo-Fahrerin davon aus, dass er abbiegen wollte, weshalb sie selbst in die Steinhauser Straße einbog. Der Golf fuhr jedoch geradeaus weiter, sodass die beiden Fahrzeuge miteinander kollidierten. Der 70-jährige Mann erlitt dabei leichte Verletzungen, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.pizweibruecken@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pizweibruecken@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell