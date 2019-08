Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ladendieb schlägt um sich

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 18-jähriger Mann steckte am späten Abend des 27.08.2019 in einem Discounter in der Talstraße Getränke und Nahrungsmittel in seine mitgeführte Tasche. Er wartete auf eine günstige Gelegenheit, um den Einkaufsmarkt zu verlassen. Dies wurde von einem 29-jährigen Zeugen beobachtet, der den Ladendieb festhielt. Daraufhin schlug der 18-jährige dem Zeugen aufs Auge und der 29-Jährige wehrte sich seinerseits. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei wurde bei dem 18-Jährigen Betäubungsmittel sowie zwei Konsolenspiele aufgefunden, für die er keinen Kaufnachweis hatte. Der 18-Jährige verhielt sich nach der Sachverhaltsaufnahme den Beamten gegenüber aggressiv und kam entsprechenden Platzverweisen nicht nach, so dass er vorübergehend in Gewahrsam genommen wurde.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell