Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kind bei Verkehrsunfall verletzt, Verursacher flüchtig

Haßloch (ots)

Bereits am letzten Donnerstag, 22.08., kurz nach 14.30 Uhr befuhr ein 10-jähriges Mädchen die Straße Brühl in Haßloch mit dem Fahrrad zulässigerweise entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung der Einbahnstraße. Dabei kam ihr ein Pkw, gelbes Cabriolet, Hersteller unbekannt, entgegen. Die Fahrerin, nach Beschreibung des Mädchens eine ca. 40-jährige Frau mit blonden Haaren, hielt trotz geparkter Fahrzeuge auf ihrer Seite nicht an, sondern fuhr in die Engstelle ein, so dass das Rad fahrende Kind sich gezwungen sah, auf den Bürgersteig auszuweichen. Beim Auffahren auf den Bürgersteig stürzte die 10-jährige und verletzte sich leicht. Die Pkw-Fahrerin setzte die Fahrt fort, ohne sich um das Mädchen oder evtl. Verletzungen zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Unfalls oder von Personen, die Angaben zur Person der Fahrerin machen können, unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

