Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsdelikte - Kennzeichenmissbrauch und zwei Verkehrsunfallfluchten -

Werne (ots)

Kennzeichenmissbrauch /Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz

Bei ihrer Streifenfahrt in der Nacht zu Sonntag, 17.02.19 fiel Polizeibeamten gegen 04:00 Uhr ein an der Kamener Straße geparkter Pkw auf, weil die Siegel der angebrachten Kennzeichen auffällig schlecht erkennbar waren. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der Pkw bereits im Dezember 2018 außer Betrieb gesetzt wurde und das angebrachte Kennzeichen aktuell nicht ausgegeben ist. Der Pkw wurde offenbar mit selbst erstellten Kennzeichen versehen, um den Anschein einer Zulassung zu erwecken. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht 1

In der Zeit zwischen Freitag, 15.02.19, 17:00 Uhr und Sonntag, 17.02.19, 17:00 Uhr wurde ein schwarzer Pkw VW Golf in einer Parkbox der Berliner Straße unfallbeschädigt. An der Fahrerseite entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1800 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten.

Verkehrsunfallflucht 2

In der Zeit zwischen Donnerstag, 14.02.19, 18:00 Uhr und Freitag, 15.02.19, 14:15 Uhr wurde ein grauer Pkw Peugeot, der auf einem Garagenhof am Beckingshof geparkt war, unfallbeschädigt. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Die hintere Stoßstange des Peugeot wurde auf einer Höhe von 42 bis 47cm eingedrückt und ein Lackabrieb war zu erkennen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800,- Euro.

