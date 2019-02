Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfallflucht

Werne (ots)

Am Freitag, 15.02.2019 wurde die Polizei gegen 21:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht am Ostring gerufen. Ein geparkter schwarzer Pkw Honda war an der gesamten linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt worden. Mehrere Anwohner gaben an, dass sie den Unfall gehört und daraufhin zur Straße geschaut hätten. Dabei sahen sie dann das Unfallfahrzeug, das ein zweites Mal in den geparkten Pkw fuhr und dann in deutlich erkennbaren Schlangenlinien seine Fahrt in Richtung Grote-Dahl-Weg fortsetzte. An der Unfallörtlichkeit fanden die eingesetzten Polizeibeamten unter anderem eine Radkappe des unfallflüchtigen Fahrzeuges. In einer benachbarten Straße wurde kurz darauf ein geparkter Pkw aufgefunden, der erhebliche Unfallspuren aufwies; der rechte Vorderreifen war platt und die Felge deformiert. Die Schäden korrespondierten mit den am Ostring beschädigten Pkw. Zudem passte die am Unfallort gefundene Radkappe zu dem Fahrzeug. Die Beamten klingelten daraufhin bei der Halterin des Fahrzeuges und konfrontierten sie mit dem Vorwurf der Verkehrsunfallflucht. Die 62jährige Wernerin stand offensichtlich erheblich unter Alkoholeinfluss. Dies bestätigte auch der vor Ort durchgeführte Alkoholtest. Auf der Polizeiwache Werne wurden ihr zwei Blutproben entnommen, um einen eventuellen Nachtrunk auszuschließen. Die Wernerin räumte das Führen ihres Pkw unter Alkoholeinfluss und die Verursachung eines Verkehrsunfalles ein. Konkrete Angaben zum Unfallhergang machte sie jedoch nicht. Der Führerschein der 62Jährigen wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Gesamtsachschaden bei dem Verkehrsunfall am Ostring wurde auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

