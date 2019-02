Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Fahrzeugdiebstahl - Schwarzes Quad gestohlen

Bönen (ots)

In der Zeit von Freitag auf Samstag (15.02. - 16.02.2019) ist zwischen 20.00 und 10.00 Uhr ein schwarzes Quad gestohlen worden. Das Fahrzeug der Marke Polaris, Modell Sportsman 570 EPS war am Straßenrand in der Straße Am Eckey geparkt. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

