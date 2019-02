Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer - Kradfahrer rutscht in Kurve weg

Selm (ots)

Am Sonntag, den 17.02.2019 ist ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein 57-jähriger Motorradfahrer aus Hamm fuhr mit seiner Kawasaki auf der Vinnumer Straße in Richtung Waltrop. In einer Rechtskurve rutschte er mit dem Vorderrad weg und rutschte gegen einen ihm entgegenkommenden 50-jährigen Radfahrer aus Dortmund. Beide landeten mit ihren Fahrzeugen im Graben. Der Radfahrer wurde bei dem Sturz verletzt und zur Vorsicht ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 3000EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell