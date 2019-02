Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Diebstahl - Gerüstteile gestohlen

Werne (ots)

In der Zeit von Freitag bis Montagmorgen (15.02. - 18.02.2019) ist von einer Baustelle an der Stockumer Straße ein Teil eines Baugerüstes gestohlen worden. Dabei handelt es sich um einen Treppenturm. Das gesamte Gerüst ist an der dortigen Schule aufgebaut. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder 9210.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell