Polizei Bochum

POL-BO: Zeuge entdeckt vermutlichen Einbrecher

Witten (ots)

In der Nacht auf den heutigen 9. Juni ist es in Witten-Borbach zu einem versuchten Wohnungseinbruch gekommen. Ein Wittener (44) versuchte durch mehrere gekippte Fenster gewaltsam in eine an der Lange Straße gelegene Wohnung zu gelangen. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte Schlimmeres verhindert werden - er alarmierte die Polizei.

Beamte der Polizeiwache Witten konnten den 44-Jährigen noch vor Ort antreffen. Der stark alkoholisierte Mann - fast 2 Promille - wurde zur Verhinderung von weiteren Straftaten ins Gewahrsam gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen entstand kein Sachschaden an den betroffenen Fenstern.

Die weiteren Ermittlungen dauern im zuständigen Kriminalkommissariat an.

