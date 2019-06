Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Masche: Klingeln und kurz danach einbrechen - Wer hat zwei verdächtige Männer an der Windmühlenstraße gesehen?

Bochum (ots)

Mit der Anwesenheit einer Wohnungsinhaberin haben zwei Einbrecher nicht gerechnet. Die Unbekannten klingelten zunächst, als jedoch niemand öffnete, versuchten die Kriminellen die Wohnungstür aufzuhebeln.

Gegen 10 Uhr, am Freitagmorgen (7.Juni), schellten die Männer an dem an der Windmühlenstraße in Bochum gelegenen Mehrfamilienhaus an. Nach wenigen Minuten klingelte es erneut. Doch die Bewohnerin öffnete nicht und hörte kurz darauf "Kratzgeräusche" an ihrer Wohnungstür. Sie schrie lautstark durch die verschlossene Tür und die Kriminellen ließen von ihrem Vorhaben ab und verschwanden.

Die verdächtigen Personen sind etwa 170 cm groß und waren vermutlich mit blauer Arbeitersachen bekleidet. Einer trug ein dunkles Basecap.

Wer hat die Tatverdächtigen in der Umgebung gesehen oder kann weitere Angaben zu dem Vorfall machen?

Hinweise nimmt die Bochumer Kriminalwache unter der Rufnummer 0234 909-4441 oder zur Geschäftszeit das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Durchwahl -4135 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/



___________________

Save The Date

15. Juni 2019 - Tag der offenen Tür

Feiern Sie mit uns 110 Jahre Polizeipräsidium Bochum

Infos: bochum.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell