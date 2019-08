Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wachenheim - Unfallflucht - Zeugen gesucht !

Wachenheim (ots)

Am 26.08.19, gegen 10:50 Uhr, befuhr eine 76-jährige Radfahrerin die Friedelsheimer Straße in Fahrtrichtung Weinstraße. Ein Pkw-Fahrer, der in der Friedelsheimer Straße geparkt hatte, fuhr los und übersah hierbei die Radfahrerin. Er berührte mit seiner Stoßstange das Hinterrad von dem Fahrrad der 76-Jährigen. Diese rutschte vom Sattel, stürzte aber glücklicherweise nicht zu Boden. Der Pkw-Fahrer gab der Frau zunächst seine Visitenkarte. Nachdem die Frau ihm mitgeteilt hatte, dass sie ihr Fahrrad auf mögliche Schäden überprüfen lassen werde, nahm er die Visitenkarte wieder an sich und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Obwohl der Pkw-Fahrer (47-jähriger Mann) zwischenzeitlich ermittelt werden konnte, werden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

