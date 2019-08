Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Dackenheim - Hoher Schaden beim Wenden

Dackenheim (ots)

Ein 60-jähriger Fahrer eines Sattelschleppers befuhr am 26.08.19, gegen 8:20 Uhr, trotz Durchfahrtsverbot die Freinsheimer Straße in Dackenheim und bemerkte danach, dass er unter der Eisenbahnbrücke in Richtung Freinsheim nicht durchfahren konnte, da er zu hoch war. Beim Wenden seines Sattelschleppers schwenkte der Auflieger weit nach rechts aus und prallte an einen geparkten Pkw, der durch die Wucht des Anstoßes auf einen weiteren geparkten Pkw geschoben wurde. Der Schaden am Sattelschlepper war gering. Der Schaden an den beiden geparkten Fahrzeugen wird jedoch auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell