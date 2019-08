Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autoreifen plattgestochen

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Montag den 26.08.2019 wurden im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 18:30 Uhr alle vier Reifen eines Rover auf dem Parkplatz Hetzelstraße / Talstraße plattgestochen. Weiterhin wurden an allen Fahrzeugtüren frische Kratzer festgestellt. Der Schaden beträgt in diesem Fall mindestens 2000 Euro.

Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell