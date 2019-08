Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruchsdiebstahl an Baustelle

Haßloch (ots)

In der Nacht zum Samstag, den 24.08.2019, brachen unbekannte Täter eine Baustellentür an einem Anwesen in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße auf und entwendeten eine Putzmaschine der Marke PFT im Wert von ca. 8000,- Euro. Der Abtransport erfolgte über eine rückseitige Tür zur Otto-Dill-Straße hin.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Haßloch, Tel. 06324/933-0, Fax 06324/933120, email: pihassloch@polizei.rlp.de, zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Haßloch



Telefon: 06324-933-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell