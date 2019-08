Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erlebnistag Weinstraße - Nach Veranstaltungsende zwei Fahrradfahrer mit zuviel Alkohol aufgefallen

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine 50-jährige Frau geriet am 25.08.2019 kurz nach 18:00 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Weinstraße in Diedesfeld auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer entgegenkommenden 64-jährigen Radfahrerin. Die 50-Jährige erlitt einen Nasenbeinbruch, die 64-Jährige eine Rippenprellung. Sie wurden durch Rettungskräfte versorgt. Ein Atemalkoholtest ergab bei der augenscheinlich alkoholisierten Verursacherin eine Konzentration von 2,22 Promille. Ihr wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Ein 27-jähriger Neustadter fuhr ebenfalls nach Beendigung des Erlebnistages gegen 18:30 Uhr mit seinem Fahrrad in der Martin-Luther-Straße. Er fiel einer Polizeistreife auf, da er deutlich in Schlangenlinien fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 1,88 Promille. Ihm wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell