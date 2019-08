Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Wohnhaus mit Täterkontakt und Täterfestnahme

Weisenheim am Sand (ots)

Am Sonntag 25.08.2019, um 01.20 Uhr kam die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Weisenheim am Sand im Schäfersteg nach Hause, als ihr zwei unbekannte Männer aus ihrem Haus entgegen kamen. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mittels Funkstreifenwagen der umliegenden Dienststellen und dem Einsatz des Polizeihubschraubers konnten die beiden Täter, aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung durch die Geschädigte, in der umliegenden Nachbarschaft festgestellt und vor Ort festgenommen werden. Die Täter hatten nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 250 EUR. Die Sachbearbeitung wurden durch den Kriminaldauerdienst übernommen.

