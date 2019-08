Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung an Pkw

Bad Dürkheim (ots)

In der Zeit von 23.08.2019, 22.00 Uhr bis 24.08.2019, 08.00 Uhr wurde in Bad Dürkheim in der Kaiserslauterer Straße der geparkte dunkelrote Pkw Renault Twingo an der Fahrertür zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 EUR.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

