Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen in Bad Dürkheim

Bad Dürkheim (ots)

Am Morgen des 22.08.2019 führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim eine Standkontrolle in der Philipp-Fauth-Straße in Bad Dürkheim durch. Hierbei konnten fünf Gurtverstöße geahndet werden. Weiterhin mussten zwei Mängelberichte aufgrund von einem nicht mitgeführten Führerschein sowie einer Fristüberschreitung der Hauptuntersuchung ausgestellt werden. Außerdem wurden am Nachmittag des 23.08.2019 Verkehrskontrollen in der Bruchstraße in Bad Dürkheim durchgeführt. Hierbei konnten drei Fahrzeugführer festgestellt werden, welche während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzen. Außerdem hatten zwei Fahrzeugführer den erforderlichen Sicherheitsgurt nicht angelegt. Die Gurtverstöße wurden mit einem Verwarngeld in Höhe von 30,- Euro geahndet. Die Handyverstöße zogen ein Bußgeld in Höhe von 100,- Euro sowie einen Punkt in Flensburg nach sich.

