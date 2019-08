Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Freilaufendes Pferd auf der A6

Bild-Infos

Download

PASt Ruchheim (ots)

Am 24.08.2019 gegen 12:15 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer ein auf der BAB 6 ein von Wattenheim in Richtung Grünstadt galoppierendes Pferd. Etwa einen Kilometer hinter dem Parkplatz Binsenplatz konnte das Pferd durch eine Streife der PASt Ruchheim festgestellt werden. Um eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer und das Pferd auszuschließen, erfolgte eine Sperrung der BAB 6 für beide Fahrtrichtungen zwischen den Anschlussstellen Grünstadt und Wattenheim. Das Pferd konnte durch eine Streife der PASt Ruchheim zunächst eingefangen und im Anschluss einem Verantwortlichen übergeben werden. Die Sperrung der A6 konnte gegen 13:10 Uhr aufgehoben werden. Auf Grund der Sperrung kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in beide Fahrtrichtungen. Durch den Galopp auf der Autobahn entstand kein Personen- oder Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

PASt Ruchheim



Telefon: 06237-9330

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell