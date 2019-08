Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße - Verkehrsunfallflucht in der Schwesternstraße

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine 24-jährige Neustadterin stellte am Mittwoch, den 21.08.2019, ihren schwarzen Opel in der Schwesternstraße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand ab. Am Freitag, den 23.08.2019, stellte sie schließlich eine Beschädigung ihrer vorderen Stoßstange fest. Vermutlich streifte ein weiterer Verkehrsteilnehmer ihr Fahrzeug, als dieser in die Hetzelstraße einfahren oder in diesem Bereich rangieren wollte. Im Anschluss setzte er jedoch seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt (Tel.: 06321/854-0 oder E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Mathis, PHK



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell