Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Aufmerksame Zeugin sorgte für vorläufige Festnahme

Wesel (ots)

Am Dienstag gegen 01.15 Uhr hörte eine Zeugin Geräusche aus dem Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Konrad-Duden-Straße. Zunächst dachte sie sich nichts dabei, als die Geräusche jedoch wiederkehrten, schaute sie nach der Ursache. Hierbei entdeckte sie einen Unbekannten, der augenscheinlich am Treppenabsatz auf einen Komplizen wartete. Anschließend nahm das Duo Reißaus.

Die Weselerin rief die Polizei und beschrieb die beiden Flüchtigen, woraufhin die Beamtinnen und Beamten eine sofortige Fahndung auslösten. Gleichzeitig stellte sich heraus, dass Unbekannte in mehrere Kellerräume eingedrungen waren und unter anderem Softdrinks gestohlen hatten.

In Höhe der Julius-Leber-Straße / Am großen Kamp konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 39 Jahren vorläufig festgenommen werden. Einer von ihnen wohnt in Wesel, von dem anderen Mann ist kein Wohnort bekannt.

Beide führten diverse Gegenstände mit, die dem Kellereinbruch aus dem Mehrfamilienhaus zugeordnet werden konnten. Ebenso stellten die Polizisten bei ihnen Werkzeug sicher, das dazu geeignet ist, Einbrüche durchzuführen.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und klärt jetzt, ob das Duo noch für weitere Taten infrage kommt.

Beide Männer erwartet jetzt ein Strafverfahren.

