Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbrecher schlugen Scheibe ein

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

In der Zeit von Sonntag, 18.00 Uhr, bis Montag, 20.00 Uhr, schlugen Einbrecher eine Fensterscheibe an einem Einfamilienhaus an der Oderstraße ein. Die Unbekannten betraten alle Räume und durchwühlten Schubladen und Schränke. Sie stahlen unter anderem einen Tresor, in dem sich auch Schmuck befand.

Die Einbrecher öffneten den Tresor und ließen ihn mit Dokumenten und leere Schmuckschatullen in der Nähe auf einem angrenzenden Grundstück zurück.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

