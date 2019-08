POL-PDNW: Date endet mit Körperverletzung

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Die Polizei wurde am 22.08.2019 gegen 23:00 Uhr ins Krankenhaus gerufen, da dort eine Person behandelt wurde, die mit einem Reizstoffsprühgerät attackiert wurde. Es stellte sich heraus, dass sich ein 32-jähriger Mann aus dem bayerischen Oberstaufen am Abend mit einer unbekannten Prostituierten in Neustadt verabredete. Das Treffen wurde über Internet arrangiert und ein Preis von 50 Euro vereinbart. Allerdings war der Freier enttäuscht, weil die Frau scheinbar älter war als vermutet. So wollte er den vereinbarten Geldbetrag nicht begleichen und beendete das Treffen. Die sichtlich verärgerte Frau verabschiedete sich mit einem Sprühstoß eines Reizstoff-Sprays in die Augen, so dass der 32-Jährige orientierungslos wurde und Schmerzen erlitt. Durch einen bislang unbekannten Passanten wurde er ins Krankenhaus Neustadt gebracht. Zur Örtlichkeit, an der das Treffen stattfand, wollte oder konnte der Oberstaufener keine Angaben machen.

