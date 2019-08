Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mercedes mit spitzem Gegenstand beschädigt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein nicht angemeldeter grauer Mercedes wurde in der Nacht zum 22.08.2019 auf einem offenen Verkaufsgelände in der Dammstraße von bislang Unbekannten beschädigt. In die Motorhaube und die Fahrerseite wurden mit einem spitzen Gegenstand Kratzer eingeritzt. Der Sachschaden beträgt ca. 2500 Euro.

