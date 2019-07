Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Aufbruch eines Geldwechselautomaten

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht des 17.07.2019 versuchten unbekannte Täter einen Geldwechselautomaten einer SB Car Waschanlage in der Bruchwiesenstraße aufzuhebeln. Es gelang ihnen jedoch nicht. In der Nacht zuvor hatten schon einmal vermutlich die gleichen unbekannten Täter versucht, einen anderen dort stehenden Automaten aufzuhebeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

