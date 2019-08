Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nach Schlägerei endet Abend mit Gesichtsfrakturen im Krankenhaus

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am gestrigen Abend, kurz vor 21:00 Uhr, kam es zu einer Schlägerei auf einem Supermarkt Parkplatz in der Winzinger Straße. Es kam zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern. Der bislang unbekannte Täter schlug einen 41-jährigen Neustadter zu Boden. Weiterhin wurde dann auf den bereits am Boden liegenden Herrn eingetreten. Eine Freundin des Täters soll zusätzlich ein Messer vorbei gebracht haben, welches jedoch nicht eingesetzt wurde. Der Geschädigte wurde mit Verdacht auf mehrere Gesichtsfrakturen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der unbekannte männliche Täter habe eine weiße lange Hose, sowie ein weißes Oberteil getragen. Dessen Begleiterin habe lange dunkle Haare und schwarze Kleidung getragen.

Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße. Telefonnummer: 06321-8540 E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de

